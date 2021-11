Prince Oliver: Το Urban Life στα καλύτερά του!

Onsports team

Η νέα Prince Oliver συλλογή για το Χειμώνα του 2022 είναι ένα μια συναρπαστική εξερεύνηση της ζωής στην πόλη, μια περιπέτεια στυλ χωρίς όρια και ένα κάλεσμα για δημιουργική ανατροπή.

Στη νέα τους κολεξιόν Fall/Winter 2022 και την καμπάνια που τη συνοδεύει, η Prince Oliver προσεγγίζει με ευρηματικότητα κάθε επάγγελμα και κάθε χαρακτήρα της πόλης, αναδεικνύοντας τους ήρωες της καθημερινότητας και τους διαφορετικούς ρόλους που καλούνται αυτοί να παίξουν. Στο δρόμο, στο γραφείο, στο σπίτι, στην έξοδο, τη μέρα και τη νύχτα, επίσημα ή χαλαρά, όποιος και να’ σαι, ό,τι κι αν κάνεις, μπορείς να το κάνεις επενδύοντας στο στυλ σου και ανατρέποντας τους στερεοτυπικούς κανόνες της Μόδας. Μέσα από τη «Break the Rules» φιλοσοφία τους, τα Prince Oliver σου δείχνουν τον τρόπο για να ξεδιπλώσεις τις καλύτερες πτυχές του εαυτού σου και με πιο value for money τιμές ever σε επιβραβεύουν για το πείσμα και την επιμονή σου.

Η ενδυματολογική πρόταση της Prince Oliver βασίζεται στις ανθρώπινες αξίες, την κομψότητα, την ισορροπία, τη διακριτική υπεροχή, το όραμα και εμπνέεται από τη Μουσική, την pop culture, τις Τέχνες, το graffiti και τις καινούριες τάσεις στον τρόπο ζωής. Με την πεποίθηση ότι καλή η Μόδα, αλλά καλύτερο το Στυλ, η Prince Oliver προτείνει έναν τρόπο ζωής απαλλαγμένο από συμβάσεις, ξεκινώντας από τα κομμάτια που επιλέγει κάποιος να φορέσει καθημερινά, αλλά και στις μεγάλες στιγμές της ζωής του.

Η νέα, ανδρική και γυναικεία, συλλογή ξεχωρίζει για την τόλμη της, τα modern classic αποκτήματά της, αλλά και τα αποκλειστικά σχέδια.

Στην ανδρική συλλογή συναντάμε κοστούμια ανώτατης ποιότητας από 100% wool (μεσάτα, σμόκιν, για επαγγελματικές ή επίσημες περιστάσεις), εμβληματικά δερμάτινα και designer προτάσεις με αποκλειστικές τεχνοτροπίες, πουκάμισα από βαμβάκι Albini, με ιδιαίτερους γιακάδες και υφές, χειμωνιάτικα chinos παντελόνια σε γήινες αποχρώσεις. Επίσης, δυναμικές σιλουέτες στα παρκά και στα insulated μπουφάν, πουλόβερ, ζακέτες, ζιβάγκο και πλεκτά από απαλές και ζεστές υφές, κοτλέ, ημίπαλτα, πλήρες athleisure σειρά με φόρμες από τεχνολογικά, high performance υλικά, φούτερ, εσώρουχα και boxer (Wild Life Collection), παπούτσια oxford, sneakers, dessert boots και πολύτιμα αξεσουάρ όπως ρολόγια, γραβάτες, αρώματα.

Στη γυναικεία συλλογή ξεχωρίζουν τα φορέματα, από boho εμπριμέ μέχρι δυναμικά animal print, κλασικά πιετ-ντε πουλ, καρό, πλισέ αλλά και εντυπωσιακά βραδινά με έντονα στοιχεία ρομαντισμού. Η casual πρόταση είναι τόσο smart όσο και chic, προσφέροντας επιπλέον άνεση αλλά και ένα προσεγμένο street attitude, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πλεκτά με τις ιδιαίτερες πλέξεις. Επίσης, όλα τα απαραίτητα για το στυλ του γραφείου (παντελόνια, σακάκια, πουκάμισα), αλλά και μια μεγάλη γκάμα επιλογών σε αξεσουάρ (τσάντες, αρώματα, ρολόγια) και εσώρουχα.

Το Urban Life στα καλύτερά του!

