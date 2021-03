«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Γερμανού για τη συγγνώμη που δε ζήτησε»

Στην εκπομπή, Καλύτερα δε γίνεται μίλησε ο Μιχάλης Τσαφούλιας. Ο γνωστός σκηνοθέτης ο οποίος πρόσφατα τοποθετήθηκε ανοιχτά για το κίνημα #Metto μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία, σε μια συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις.

Ο Μιχάλης Τσαφούλιας με αφορμή τη συνέντευξή του στην εκπομπή του Alpha, αναφέρθηκε στη στάση που κράτησε η Ναταλία Γερμανού απέναντι στον Ζαφείρη Μελά.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί στον καταιγισμό αποκαλύψεων που σχετίζονται με περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης λέγοντας πως «αν δεν κουνήσεις την ουρά σου» δεν πρόκειται να σου συμβεί κάτι τέτοιο.

Η Ναταλία Γερμανού είχε αντιδράσει ακούγοντας τα σχόλια, αναφέροντας: «Μου έχει έρθει στούμφος» και σπεύδοντας να υπενθυμίσει στον τραγουδιστή πως είναι πατέρας κόρης.

Αργότερα μάλιστα ο Ζαφείρης Μελάς ένιωσε προσβεβλημένος από τις δηλώσεις της παρουσιάστριας, περιμένοντας μάλιστα μια "συγγνώμη" κάτι που η Ναταλία Γερμανού αρνήθηκε να ζητήσει.

«Ειλικρινά δε βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να ζητήσω συγγνώμη αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μελάς, τον οποίο εκτιμώ πολύ ως φωνή, επανέλαβε αυτά ακριβώς που είχε πει στη συνέντευξη του Κώστα. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Δε θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη κύριε Μελά. I’ m sorry but I’ m not sorry. Δε θέλω, δεν το νοιώθω. Δεν καταλάβατε τι είπα. Δε μίλησα ποτέ άσχημα για το παιδί σας. Ποτέ», είχε πει η Ναταλία.

