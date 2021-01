Καθηγητής του Χάρβαρντ αναφέρει πως το 2021 θα γνωρίσουμε εξωγήινους

Onsports team

Δεν είναι ήδη υπέροχο το 2021; Και μόνο που έφυγε το μηδέν από το τέλος, αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, ελπίδα, εμβόλια και -αν είμαστε λίγο τυχεροί- μία χρονιά που κάποια στιγμή θα εξαφανίσουμε εντελώς τον Covid-19. Μέχρι τότε όμως έχουμε κι άλλα να ασχοληθούμε.

Το πιο πρόσφατο είναι μία δήλωση του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Avi Loeb, σχετικά με ένα αντικείμενο που ανακάλυψε το πανίσχυρο τηλεσκόπιο της NASA το 2017. Ο καθηγητής έχει γράψει ένα καινούργιο βιβλίο που κυκλοφορεί φέτος ονόματι ‘‘Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth και αναφέρει πως το αντικείμενο είναι απομεινάρι από εξωγήινο αεροσκάφος στο οποίο η NASA έδωσε το κωδικό όνομα ‘‘1I/2017 U1 Oumumua’’.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr