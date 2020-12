Τελικός J2US: Η μοναδική συνύπαρξη της Δέσποινας Βανδή με την Άννα Βίσση στη σκηνή του Just the Two of Us μετά από 25 ολόκληρα χρόνια άτυπης κόντρας δεν θα μπορούσε παρά να χαρίσει στο σόου πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.