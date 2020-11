Επικό βίντεο: Ο Τσιτσιπάς τραγούδησε Παπαρίζου μπλέκοντάς το με Καλομοίρα!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκτός από το τένις λατρεύει και τη μουσική, ενώ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι φαν της Eurovision.

Ο νεαρός τενίστας με αφορμή τη συμμετοχή του στο Paris Masters παραχώρησε συνέντευξη στους Γάλλους διοργανωτές και ρωτήθηκε για την αγάπη του για τη Eurovision. Άλλωστε, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος το καλοκαίρι, το παιδικό του όνειρο εκτός από το να κατακτήσει κάποιο Γκραν Σλαμ ήταν και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Όταν του ζητήθηκε ένα…. demo, ο Τσιτσιπάς επέλεξε το “My Number One”, τη νικητήρια συμμετοχή της χώρας μας το 2005. Και μπορεί ο Έλληνας πρωταθλητής να ξεκίνησε να ερμηνεύει το τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, ωστόσο στην πορεία το… έμπλεξε με το «My Secret Combination» της Καλομοίρα.

«Θυμάμαι όταν η Ελλάδα κέρδισε στη Eurovision, το 2005 ή το 2004. Πολλά πράγματα συνέβησαν στην Ελλάδα το 2004. Κατακτήσαμε το Euro και νομίζω και την Eurovision την ίδια χρονιά. Υπήρχαν πολλά πράγματα που κάναμε καλά σε εκείνη την περίοδο των δύο χρόνων», είπε ο Στέφανος και συνέχισε το τραγούδι.

«You're my lover, Undercover, You're my secret combination and I have no other» τραγούδησε ο Τσιτσιπάς... μπλέκοντας τα δύο τραγούδια!

Διαβάστε περισσότερα στο Blogs.gossip-tv.gr