Νέα κόντρα στο Just The 2 Of Us; Ένα αιχμηρό σχόλιο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου θα είναι αρκετό για να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε εκείνη και την… Μαρία Μπακοδήμου!