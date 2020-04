Ο «βασιλιάς του τρόμου» αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Onsports team

Για τη συμβολή του Stephen King στη λογοτεχνία, κάθε είδους και όχι μόνο του τρόμου που τον έκανε ευρέως γνωστό, δε χρειάζεται να γράψουμε πολλά. Τα βιβλία του, πολλά από τα οποία έχουν μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη, μιλούν από μόνα τους. Μπορεί κάποιος να ξεχάσει το The Shining, το The Shawshank Redemption, το Ιt ή το The Green Mile; Η λίστα είναι τεράστια, όσο και το συνολικό του έργο.

