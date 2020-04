Από το The Outsider στο The Night of: Όταν το αστυνομικό δράμα παίρνει μεταφυσικές διαστάσεις

Onsports Team

Υπάρχουν όμως, μερικοί παράμετροι που μπορούν να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν πιο εύκολα τις σειρές που αξίζουν μία θέση στο τηλεοπτικό τους «μενού» και η υπογραφή της HBO αποτελεί αναμφίβολα μία από αυτές.

Το όνομά της έχει συνδεθεί με την τηλεοπτική επιτυχία όσο κανένα άλλο και τα καλά νέα είναι πως, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του κοινού, προσπαθεί και καταφέρνει να του προσφέρει το μυστηριακό σασπένς που χρειάζεται μέσα από ποιοτικό περιεχόμενο. Στο Vodafone TV, το «ΣΠΙΤΙ της HBO» στην Ελλάδα τα ονόματα δύο σειρών -ανάμεσα σε πολλά άλλα- που ξεχωρίζουν φέτος και αποδεικνύουν ότι το αστυνομικό δράμα, μπορεί εύκολα να πάρει μεταφυσικές διαστάσεις είναι: το The Outsider και το The Night of.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που την περίοδο που διανύουμε αναζητείτε ποιοτικά αναβαθμισμένες επιλογές προκειμένου να αναβαθμίσετε την εμπειρία θέασής σας στο σπίτι, οι δύο νέες αυτές σειρές της HBO αξίζουν την προσοχή σας. Το γιατί θα το μάθετε παρακάτω.

