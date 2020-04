Ο Στέφανος Κορκολής μένει σπίτι προσφέροντας νότες και μουσική στους followers του (video)

View this post on Instagram

Για τα φιλαράκια μου, που μου το ζήτησαν. Αυτή είναι η παρτιτούρα για πιάνο από το τραγούδι «Της θάλασσας νανούρισμα» (σε στίχους της μητέρας μου, Άντας Δούκα και σε ερμηνεία της αγαπημένης μου @alkistisprotopsalti ) μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα μου http://www.stefanoskorkolis.com/ εκεί που λέει «παρτιτούρες» και να την εκτυπώσετε free, όπως και κάθε score που βρίσκεται εκεί ?? Κάνουμε υπομονή, μένουμε σπίτι, παίζουμε πιάνο, τραγουδάμε, για να περάσει ο χρόνος μας όμορφα και εποικοδομητικά ???? Φιλικά, Στέφανος