The Plot Against America: H νέα σειρά της HBO που αξίζει την προσοχή μας το 2020

Onsports Team

Δυναμικά έχει μπει στο 2020 η HBO με σειρές που όχι μόνο κέρδισαν το κοινό, αλλά θέτουν τις βάσεις για να περιληφθούν στις καλύτερες της ιστορίας της τηλεόρασης. Δύο από αυτές είναι οι μίνι – σειρές The Plot Against America και The Undoing και αξίζουν ιδιαίτερα την προσοχή μας και μπορείτε να απολαύσετε αποκλειστικά μέσα από το Vodafone TV.