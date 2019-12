Altamont Free Concert: Η πιο επεισοδιακή συναυλία στην ιστορία της ροκ

«Now baby, it’s all right, I pray that it’s all right» τραγουδούσε ο Mick Jagger. Μόνο που τίποτα δεν πήγαινε καλά κάτω από τη σκηνή, παρά τις προσευχές του. Τραγουδούσε πλέον μηχανικά, το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι Stones που κρατούσαν τον ίδιο ρυθμό. Σειρά είχε το Under my Thumb, μια μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Μπροστά τους είχε δημιουργηθεί ένα κενό. Το πλήθος είχε ανοίξει στα δύο. Οι μαυροφορεμένοι άφησαν τις μπίρες τους κάτω και άρχισαν να σπρώχνουν, να δέρνουν και τέλος, ένας από αυτούς, να σκοτώνει έναν θεατή.

