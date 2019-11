Ozzy Osbourne: ένας θρύλος που ξέχασε να πεθάνει

Είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις ακούσει Black Sabbath. Είναι ακόμη δυσκολότερο να μην ξέρεις ποιος είναι ο Ozzy Osbourne. Και τα δύο ονόματα τα έχεις δει τόσες πολλές φορές μπροστά σου, που ποσοστικά και μόνο θα έχεις μπει στη διαδικασία να το ψάξεις στο Google απλά από περιέργεια. Για εμάς τους φανς, ο Ozzy είναι ο άνθρωπος που γέννησε μία ολόκληρη μουσική σκηνή από το τίποτα. Έβγαλε τραγούδια που άφησαν εποχή, ήπιε όσο έχει πιει όλος ο πλανήτης μαζί, κάπνισε ό,τι καπνίζεται και είναι ακόμα ζωντανός. Και μάλιστα κυκλοφόρησε μετά από μία ολόκληρη δεκαετία ολοκαίνουργιο single, το Under the Graveyard. Και παρότι το δηλώνει ο ίδιος στην πρώτη στροφή με τον στίχο Today I woke up/and I hate myself, εμείς το έχουμε ψιλιαστεί ήδη: ο Ozzy πρέπει να βαριέται πάρα πολύ.

