Βάλθηκε να μας «τρελάνει εύκολα» ο Νίκος Ρωμανός: Ακούστε το πώς (video)

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, αποδεικνύει ότι μπορεί να μας «τρελάνει» εύκολα, μουσικά!

Κι αυτό, γιατί ετοιμάζει τριπλό δισκογραφικό «χτύπημα», με το «Ρώτησα την Αμμουδιά», που αποτελεί την trap version μίας μπαλάντας, με την ξεσηκωτική ρούμπα «Μπορείς να με τρελάνεις εύκολα» αλλά και με ένα live unplugged- έκπληξη. Διανύοντας την πιο δημιουργική καλλιτεχνική του περίοδο, και «οργώνοντας» την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ σύντομα θα εμφανιστεί και στο Ισραήλ, με live εμφανίσεις που έχουν sold out «άρωμα», ο Νίκος Ρωμανός, ετοιμάζεται να αποτελέσει τις επόμενες μέρες, το απόλυτο talk of the town, της μουσικής σκηνής.

Το βράδυ της Δευτέρας, ανάρτησε ένα μικρό δείγμα από το «Μπορείς να με τρελάνεις εύκολα», σε μουσική και στίχους του Σάκη Καντά, ανακοινώνοντας στον κόσμο του, πώς θα κυκλοφορήσει και επίσημα, όταν του το ζητήσουν, κάτι που θα συμβεί σύντομα, αφού άπαντες εκφράστηκαν δημόσια, πώς το περιμένουν διακαώς. Ο Νίκος Ρωμανός, με τις live εμφανίσεις του στο JoJo στο Μπουρνάζι να γίνονται θεσμός τις Δευτέρες, προκαλώντας το αδιαχώρητο κόσμου, αυτή την περίοδο, συζητάει και για την κάθοδό του και στην νυχτερινή Αθήνα.