Η Μήλος το καλύτερο νησί της Ευρώπης - Ποια άλλα τρία ελληνικά νησιά συμπληρώνουν την δεκάδα

Ως το καλύτερο νησί της Ευρώπης (Best Island of Europe) για το 2019, ψηφίστηκε η Μήλος από τους πολυάριθμους αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel and Leisure». Παράλληλα, τρία ακόμη ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στην κορυφαία 15άδα της κατηγορίας και συγκεκριμένα η Κρήτη στη 2η θέση, η Πάρος στην 4η θέση και η Σαντορίνη στην 5η θέση.