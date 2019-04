Ο Ser Gregor ξεκινάει ως Πρωταθλητής τον νέο κύκλο του GoT!

Όσο εμείς τρώμε τα λυσσακά μας περιμένοντας το νέο επεισόδιο του Game of Thrones, o Hafthor Bjornsson σηκώνει κούπες. Για την ακρίβεια, σηκώνει 350 κιλά, όχι μία αλλά 10 φορές και κάπως έτσι ανακηρύσσεται σε «Πιο Δυνατό Άντρα της Ευρώπης».

Το «Βουνό» αναμετρήθηκε με τον πολυνίκη του συγκεκριμένου θεσμού Mariusz Pudzianowski, τον οποίο και κέρδισε σε όλες τις δοκιμασίες, με πιο εμφατική του επικράτηση στις άρσεις θανάτου. Εκεί έκανε 10 επαναλήψεις και κέρδισε τον τίτλο για τρίτη συενχόμενη φορά και πέμπτη συνολικά, κάτι που υποδέχτηκε με συγκίνηση: «Νιώθω ευλογημένος που έχω τόσο υπέροχους ανθρώπους πίσω. Ισλανδία μωρό μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την οικογένειά μου, την πανέμορφη γυναίκα μου και σε όλους τους φίλους μου που με υποστήριξαν και με βοήθησαν».

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι ο Ser Gregor ετοιμάζεται με άγριες διαθέσεις για τον τελευταίο κύκλο της σειράς.

Δείτε τι σήκωσε ο άνθρωπος:

