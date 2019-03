Η τελευταία σεζόν του Game of Thrones θα κάνει τις ταινίες να ντραπούν

Με την πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του Game Of Thrones να βρίσκεται προ των πυλών, οι συντελεστές, αλλά και οι πρωταγωνιστές της σειράς-φαινόμενο φροντίζουν να κρατούν τους φανατικούς οπαδούς τους, σε... αναμμένα κάρβουνα, όσον αφορά την πλοκή της 8ης σεζόν. Φυσικά το trailer που είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγες μέρες, έκανε και αυτό τη δουλειά του.

Και όπως όλα δείχνουν, όλοι θα πολεμήσουν αυτό το... κάτι, αυτή την απειλή που κατεβαίνει από τον Βορρά και αναμένεται να σκορπίσει το θάνατο στο Westeros. Ο Night King και οι ορδές των ζόμπι-ακολούθων του, έρχονται με όρεξη για... αίμα, με τις μάχες να αναμένονται τουλάχιστον συναρπαστικές.

Αυτό παραδέχτηκε και με δηλώσεις του στο EW, ο David Nutter: «Υπάρχουν τόσες συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές στην 8η σεζόν, που οι φανς δεν θα απογοητευτούν! Ορισμένες στιγμές, κάποια επεισόδια θυμίζουν Superhero Movies, καθώς υπάρχουν αρκετά «βαριά» ονόματα της σειράς, ακόμα και στις ίδιες σκηνές».

Ειδική μνεία γίνεται και στη πολυαναμενόμενη μάχη του Winterfell, που μπροστά της η μάχη του Hardhome και η βραβευμένη «Battle of the Bastards», θα φαντάζουν... φτωχοί συγγενείς! Στη μάχη του Βορρά, Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner), and Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) μάχονται για τη ζωή τους, απέναντι στον... χειμώνα που έφτασε!

Φυσικά, στην τελευταία σεζόν θα υπάρχουν κι άλλες, μικρότερου βεληνεκούς μάχες και διαφορες, όπως αυτή του Sandor Clegane (The Hound) με τον αδελφό του Gregor Clegane, η αλλιώς το γνωστό... Βουνό!

Πολύς λόγος γίνεται και για το φινάλε της σειράς, που σύμφωνα με τον Dan Weiss, τον παραγωγό του GoT, θα προκαλέσει πάταγο, ανάλογο με αυτό του Breaking Bad! «Θέλουμε να μείνει αξέχαστο στον κόσμο», η χαρακτηριστική ατάκα του Weiss! Εμείς εδώ θα είμαστε, αναμένοντας το μεγάλο φινάλε ενός έπους!

