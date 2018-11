Απίστευτο: Παίκτης του NFL κάνει τάκλιν στην hot ρεπόρτερ! (vid)

Όπως αυτό που έκρυβε για την ρεπόρτερ του ESPN, Laura Rutledge. Η όμορφη ξανθιά έκανε ρεπορτάζ στις γραμμές σε αγώνα του NFL αλλά για κακή της τύχη έπεσε θύμα... μπούλινγκ.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator ? pic.twitter.com/b1FTCPaqtH