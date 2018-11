Η νέα σειρά του Μπεν Στίλερ, Escape at Dannemora, έρχεται στην COSMOTE TV

Η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά Escape At Dannemora, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου ηθοποιού Μπεν Στίλερ, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV, την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στις 00.00, 24 ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική. Η σειρά θα προβάλλεται τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (00.00) στο COSMOTE CINEMA 4HD και ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμη on demand μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Κάθε επεισόδιο θα προβάλλεται και σε επανάληψη κάθε Τρίτη βράδυ στις 20.00 (COSMOTE CINEMA 4HD).

Η νέα μίνι σειρά βασίζεται στην πραγματική ιστορία μίας εργαζόμενης φυλακών στη Νέα Υόρκη, η οποία αναπτύσσει ερωτικές επαφές με δύο κρατούμενους και τους βοηθάει να δραπετεύσουν. Στο all star καστ της σειράς συναντάμε τον βραβευμένο με OSCAR® και Χρυσή Σφαίρα ηθοποιό Μπενίσιο ντελ Τόρο (21 Γραμμάρια, Traffic, Sicario), την επίσης βραβευμένη με OSCAR, Χρυσή Σφαίρα και βραβεία Emmy Πατρίτσια Αρκέτ (Boyhood, Medium) και τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Πολ Ντάνο (There will be Blood, Little Miss Sunshine).

Το σενάριο του Escape At Dannemora υπογράφουν ο υποψήφιος για OSCAR και Χρυσή Σφαίρα, Μάικλ Τόλκιν (The Player) και ο βραβευμένος Μπρετ Τζόνσον (Mad Men).

Τα επεισόδια θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα και on demand στο COSMOTE TV PLUS