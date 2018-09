Καθηγήτρια γλίτωσε την φυλακή ενώ έκανε στοματικό έρωτα σε 14χρονο μαθητή της (photos+video)

Μια καθηγήτρια κοινωνιολογίας στην Νέα Υόρκη καταδικάστηκε σε 10 χρόνια αναστολή όταν δήλωσε ένοχη στην κατηγορία ότι έκανε στοματικό έρωτα σε ένα 14χρονο αγόρι.

Η 29χρονη Ντόρι Μέγιερς δεν θα μείνει ούτε μια μέρα στην φυλακή και θα διατηρήσει την άδεια της καθηγήτριας που έχει.

Η Μέγιερς δίδασκε στο σχολείο The New School of Leadership and The Arts στο Μπρονξ. Παρόλο που οι κατήγοροι υποστήριξαν ότι η 29χρονη έπρεπε να φυλακιστεί για 2 χρόνια ο συνήγορος υπεράσπισης κατάφερε να πείσει το δικαστήριο η κοπέλα να μην φυλακιστεί και να μπορεί να συνεχίσει να διδάσκει.

«Παραμένει μια ταλαντούχα καθηγήτρια και δεν βλέπω κάποιον λόγο να καταστρέψουμε την ικανότητά της να ζει από την δουλειά της και να συμβάλει στην κοινωνία με θετικό τρόπο», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Η Μέγιερς δεν θα μπορέσει να ξαναδιδάξει στα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, αλλά θα διατηρήσει την άδειά της. Επίσης, θα καταγραφεί ως σeξουαλικό παραβάτης.

Η Μέγιερς μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος δεν ήταν παρών στην ακροαματική διαδικασία παρόλο που ήταν στο πλευρό της όλες τις προηγούμενες φορές.

Η 29χρονη συνελήφθη στις 19 Ιανουαρίου όταν ένας φίλος του θύματος που πιστεύεται ότι ήταν στην τάξη ανέφερε το περιστατικό στην διεύθυνση του σχολείου και εκείνοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ένας συνάδελφος της 29χρονης ισχυρίστηκε ότι είχε δει την Μέγιερς να κάνει μασάζ στον 14χρονο.