Η Κλαούντια Πασκουαλίνι ή Κλόη, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το Power of Love και δυστυχώς δεν βρήκε το άλλο της μισό μέσα στο ριάλιτι της αγάπης, άλλαξε look. To σήμα κατατεθέν της ήταν τα κατακόκκινα μαλλιά, αλλά όπως είναι γνωστό και σας είχαμε ενημερώσει, άλλαξε χρώμα και τα έβαψε μαύρα.

