Χριστίνα Ζιώγα: «Δες τη φωτεινή πλευρά» της νέας pop diva (video)

Η Χριστίνα Ζιώγα διαθέτει όλο το πακέτο, μοναδική φωνή αλλά και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, για να γίνει το next big thing της ποπ μουσικής σκηνής!

Καταφέρνοντας να κλέψει τις εντυπώσεις στο «Τhe Voice» με την ομάδα της coach Έλενας Παπαρίζου, τόσο με τις φωνητικές της δυνατότητες όσο και τις εμφανίσεις της on stage, η Χριστίνα Ζιώγα, κάνει το δυναμικό της δισκογραφικό ντεμπούτο. Το νέο της τραγούδι «Δες τη φωτεινή πλευρά», εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τη δισκογραφική εταιρία Sonar Music!

Σε μουσική και παραγωγή του Ανδρέα Γιατράκου, στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, πρόκειται για ένα άκρως ανεβαστικό τραγούδι, που η οπτικοποίησή του είναι ότι πιο φρέσκο και μοντέρνο έχετε δει! Σε σκηνοθεσία-directed & edited από τον Aldo Thanasi, το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό!

Με τις εντυπωσιακές χορογραφίες των Merina Keramida (girl choreography) και Aldo Thanasi/Trifonas Souflaris (boy choreography), να «ντύνουν» το βιντεοκλίπ, αλλά και τη συμμετοχή της νικήτριας του «So You Think you can dance» Εύας Σωμαράκη, η Χριστίνα Ζιώγα απογειώνει το «Δες τη φωτεινή πλευρά», με τον χορό και την ερμηνεία της…

Αυτή την περίοδο εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία και κερδίζει τις εντυπώσεις στο πλευρό του Πάνου Κιάμου στο «Ποσειδώνιο». «Ταξιδέψτε» μουσικά, χορέψτε full αυτό το καλοκαίρι, με τη φωνή, τον ρυθμό και τη «Φωτεινή πλευρά» της Χριστίνας Ζιώγα!