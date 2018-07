5 ταινίες που θα σε στείλουν θερινό χωρίς δεύτερη σκέψη

Ζόρικα τα πράγματα για τον κινηματογράφο το καλοκαίρι. Μόνο μπλοκμπαστεριές και μάλιστα λίγες. Λείπει και ο κόσμος σε διακοπές με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν ούτε τα κουνούπια στους θερινούς για να τσιμπήσουν τον κόσμο. Υπάρχει όμως και σανίδα σωτηρίας.

Για σένα που το σινεμά είναι συνήθεια και λέει πολλά, έχουμε τις 5 ΤΑΙΝΙΕΣ που αξίζει να δεις στον κινηματογράφο και παράλληλα το κατάλληλο «ταίρι» που χρειάζεσαι για να μην έχεις γκρίνιες.

Ρίξε μία ματιά και φρόνιμα με τα ποπ κορν.

1. Antman and the Wasp

Ναι και μία καλή ευκαιρία για όσους ψάχνουν την Μαερβελοδόση τους το καλοκαίρι μετά από την επιτυχία του Infinity War που προκάλεσε σύνδρομο στέρησης. Ο Paul Rudd επιστρέφει ως AntMan με την δεύτερη ταινία του ήρωα και έχει στο πλευρό του την Evangeline Lilly στον ρόλο της Wasp. Αξίζει αν αναφέρουμε πως το σενάριο θα ξεκινάει από το σημείο που τελειώνει το Civil War – και που ο ήρωας είναι πλέον μπαμπάς. Περιμένουμε η δεύτερη ταινία να είναι τόσο καλή όσο και η πρώτη.

Θα το δεις: Με κάθε Marvel φίλο σου που το περιμένει πως και πως.

2. Puzzle

Δράμα του MarcTurtletaub με την Kelly McDonald στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Υποδύεται μία καθημερινή μεσοαστική γυναίκα, η οποία προσπαθεί να βρει την ισορροπία στη ζωή της και με τις σχέσεις ανάμεσα στους δικούς της ανθρώπους. Ανακαλύπτει ξαφνικά ένα μεγάλο πάθος στο να ασχοληθεί με τα πάζλ -αυτά με τα μικροσκοπικά κομμάτια- όπου η νέα της ασχολία όχι μόνο θα φέρει τα πάνω-κάτω στη ζωή της, αλλά θα ανακαλύψει και πτυχές του εαυτού της που μέχρι τότε δεν πίστευε πως υπάρχουν.

Θα το δεις: Με εκείνον τον εναλλακτικό κολλητό που δεν γκρινιάζει στα δράματα.

3. Skyscraper

Ένα πράγμα έχουμε καταλάβει: όπου εμπλέκονται κατεστραμμένες πόλεις και Dwayne The Rock Johnson, ο κόσμος τρέχει στα σινεμά σαν μουρλός. Και το ίδιο φαίνεται πως θα κάνει και φέτος το καλοκαίρι με το Skyscraper. Πρώην πράκτορας του FBI, o The Rock αναλαμβάνει υπεύθυνος ασφαλείας του πιο ψηλού ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ. Και παρότι φαίνεται ασφαλές, θα αντιμετωπίσει τρομαχτικές εκρήξεις και εγκληματίες, ενώ παράλληλα πρέπει να βγάλει τους πάντες ζωντανούς. Τυπική ταινία Dwayne Johnson δηλαδή για τις δύσκολες ώρες του καλοκαιριού.

Θα το δεις: Μάλλον μόνος σου. Ο περισσότερος κόσμος έχει βαρεθεί τον συνδυασμό Rock και εκρήξεις.

4. Mission Impossible: Fallout

Τι και αν ο Tom Cruise έχει φτάσει στα 55 του χρόνια; Φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ στο να πηδάει από αεροπλάνα και να ανεβαίνει βουνά χωρίς να έχει εξοπλισμό αναρρίχησης – και κάπου εδώ λέμε respect γιατί όλα τα κασκαντερικά τα κάνει μόνος του. Στην 6η ταινία σε σκηνοθεσία Christopher McQuarrie, ο Ethan Hunt και η ομάδα του τα θαλασσώνουν τόσο πολύ σε μία αποστολή, που η CIA αρχίζει να αμφισβητεί το πόσο πιστός είναι στην Υπηρεσία. Ξεκινάει ένα καινούργιο κυνήγι ανάμεσα σε ανθρώπους που o Hunt πίστευε πως είναι φίλοι, για να ανακαλύψει πως στον σκοτεινό κόσμο των μυστικών υπηρεσιών ο καθένας είναι μόνος του.

Θα το δεις: Με τους κολλητούς που έχουν δει και τα προηγούμενα 5.

5. The Spy Who Dumped Me

Από τις ταινίες που θα σε σύρει το κορίτσι να δεις στο σινεμά. Και δεν πειράζει γιατί περιέχει Mila Kunis οπότε θα φύγει μια χαρά το διωράκι για καλοκαίρι σε θερινό αγκαλιά με ποπ κορν. Κωμωδία λοιπόν με μία μικρή δόση ρομάντζου, με την Kunis και τον Justin Theroux με την πρώτη να ανακαλύπτει πως ο πρώην της είναι και μυστικός πράκτορας. Σε όλο αυτό έρχεται να δέσει και η Kate McKinnon που ολοκληρώνει την ανάλαφρη καλοκαιρινή κωμωδία. Ότι παίζει η Mila Kunis να το ξαναπούμε;

Θα το δεις: Με το κορίτσι που γκρινιάζει πως δεν την πας θερινό.

