Πανηγύρισαν μέσα σε έναν όχλο Άγγλων το γκολ του Βελγίου (video)

Μπορείς να το δεις από διάφορες οπτικές. Τους χαρακτήριζες μεν γενναίους που αψήφησαν τον αντίπαλο όχλο, από την άλλη τους λες και… απερίσκεπτους που έπαιξαν τη ζωή τους κορόνα-γράμματα για ένα γκολ που δεν έκρινε μάλιστα πρόκριση.

Μιλάμε προφανώς για το γκολ του Βελγίου που ο Μπατσουαγί ούτε να πανηγυρίσει δεν μπορεί.

Σε έναν πολιτισμένο κόσμο χωρίς φανατισμούς και παρωδίες αυτό θα ήταν μια φυσιολογική αντίδραση. Όταν όμως έχουν συμβεί τόσα κρατάς τον ενθουσιασμό σου για άλλη μέρα.

Αυτοί όμως το χαβά τους και ας ήταν μόνο τρεις. Έβαλε το γκολ ο Γιανουζάι και πετάχτηκαν σαν τρελοί μέσα στη fan zone. Μια σημείωση. Η fan zone ήταν γεμάτη Άγγλους.

It takes a brave man to celebrate a Belgium goal amongst hundreds of England fans! ? pic.twitter.com/Yv6hObZOyX

— Soccer AM (@SoccerAM) 28 Ιουνίου 2018

