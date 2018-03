Αυτός είναι ο τραγουδιστής που θα παρουσιάσει το All Star Game της Πάτρας! (photos)

Ο Γιώργος Λιανός θα είναι ο παρουσιαστής του ΕΚΟ All Star Game ‘18! Ο δημοφιλής τραγουδιστής, τηλεπαρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Λιανός, δεύτερος νικητής του «Fame Story 3», έχει αναλάβει να υποδεχθεί τους θεατές την προσεχή Κυριακή (11/2) στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος», να τους βάλει στο κλίμα της γιορτής, και να αποτελέσει τον... σύνδεσμο τους με τα δρώμενα στο παρκέ του ως παρουσιαστής του EKO All Star Game ’18.

Ο Γιώργος Λιανός ήταν παρουσιαστής του 15ου All Star Game, που είχε γίνει στην Λαμία το διήμερο 3-4 Φεβρουαρίου 2007 και δήλωσε για την δική του... επιστροφή στην «γιορτή» του επαγγελματικού μπάσκετ, αλλά και του All Star Game συνολικά στην ελληνική μπασκετική ζωή: «Η μεγάλη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει μετά από απουσία τεσσάρων ετών! Χαίρομαι πάρα πολύ, που θα δώσω το «παρών» σε αυτό το νέο ξεκίνημα από την θέση του παρουσιαστή. Ευχαριστώ πολύ τον ΕΣΑΚΕ, τον ΠΣΑΚ και τον πρόεδρο της ΚΑΕ Προμηθέας Βαγγέλη Λιόλιο. Ραντεβού στο «Δημήτριος Τόφαλος» για να διασκεδάσουμε μαζί με τους καλύτερους Έλληνες και Ξένους παίκτες του πρωταθλήματος και το υπόλοιπο show του ΕΚΟ All Star Game ‘18»!

Το βιογραφικό του Γιώργου Λιανού, όπως ο ίδιος το αφηγείται: «Γεννήθηκα στο Ντίσελντορφ Γερμανίας ώσπου οι γονείς μου, Θεολόγος και Ασημούλα με καταγωγή από την Ήπειρο, αποφάσισαν όταν ήμουν 15 μηνών να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εγκατασταθούμε στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας!

Στο σχολείο ήμουν πολύ καλός μαθητής, απουσιολόγος και σημαιοφόρος με πολλά αριστεία και βραβεία ενώ θυμάμαι έντονα πως στη Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών η μαμά μου με έγραψε με κλάματα… δεν ήθελα με τίποτα να πάω!!!

Στη συνεχεία όχι μόνο σταμάτησα τα κλάματα… αλλά γράφτηκα και στο Ωδείο Τσακάλωφ στα Γιάννενα, όπου έκανα μαθήματα κιθάρας, κλαρίνου, θεωρίας και αρμονίας.Κατά την παραμονή μου στην Πάτρα όπου φοιτούσα στη Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πολυτεχνείου και ενώ είχα αρχίσει να γράφω μουσική και στίχους ξεκίνησα να δουλεύω για το χαρτζιλίκι μου σε ροκ μουσικές σκηνές! Και σα να μην έφτανε αυτό στο δεύτερο χρόνο των σπουδών μου, έκανα τη δική μου επανάσταση… Κρυφά από τους γονείς μου πήγα στην Αθήνα και έμενα εκεί πέντε μέρες την εβδομάδα πιάνοντας δουλειά… ως κιθαρίστας

Λίγο πριν ολοκληρώσω τις σπουδές μου μπήκε στη ζωή μου το Fame Story όταν με την προτροπή του αδελφού μου Βασίλη και των φίλων μου συμπλήρωσα την αίτηση! Πήγα, με άκουσαν, τους άρεσα και μπήκα στο παιχνίδι… τόσο απλά!!!

Η ζωή μου μέσα στο Fame Story ξεκίνησε… άρπαξα την ευκαιρία και η συνέχεια ήταν γεμάτη από όμορφες συνεργασίες, συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και πολλά δικά μου τραγούδια!

Εκεί κοντά στο 2009 μπαίνει και η τηλεόραση στη ζωή μου και ακολούθησαν πολλές εκπομπές φτάνοντας στο σήμερα που με χαρά βρίσκομαι για ακόμη μια σεζόν στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη!

Και πως θα μπορούσα να μείνω μακριά από το ραδιόφωνο που τόσο αγαπώ;;!!! Τα τελευταία 5 χρόνια, σας λέω καλημέρα από το Πρωινό του Sfera 102,2 μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη Νάνσυ Αντωνίου και τον Παναγή Τζωρτζάτο και αλήθεια το γουστάρω πολύ».