Πρώην παίκτρια του Survivor ξεσπάθωσε: «Επιτέλους έπεσαν οι μάσκες»!

Αυτό που έχω να πω είναι ότι η αλήθεια πάντα λάμπει.... "Ρόδα είναι και γυρίζει..." Κάποιοι ξέχασαν ότι είναι ένα παιχνίδι κι ας έχει τις δυσκολίες του! #memories #truth #always #shines #survivorgreece #memories #instalife #instagram #instagood #instamood #fun ????????✌?✌?????

A post shared by Marianna Kalergi (@marianna_kalergi) on Apr 9, 2017 at 3:45pm PDT