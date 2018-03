Ο Τζόρνταν έγινε… σήμα ομάδας!

Κάποιοι αθεόφοβοι χρησιμοποίησαν το πρόσωπο του «Air» για να δημιουργήσουν το έμβλημα της ομάδας τους στο σόφτμπολ από την τελετή εισόδου του στο Hall of Fame, και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.

Αυτή είναι η φάτσα του στο «Hall of Fame»

Και αυτό είναι το έμβλημα της ομάδας

Uniforms for a softball team named the Crying Jordan's (via @brianhavrilla) pic.twitter.com/7RsGca9V7F