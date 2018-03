Ένας οπαδός των Χοκς το... έπαιξε δύσκολος όταν η "kiss cam" στράφηκε πάνω του κι αντί να φιλήσει την κοπέλα του, συνέχισε να πίνει την μπύρα του. Αυτό που ακολούθησε τον τσάντισε σε σημείο να αποχωρήσει από το γήπεδο.

#ICYMI, a woman kissed a rando on 'Kiss Cam' because her boyfriend rejected her ? pic.twitter.com/urS0A3TjMX