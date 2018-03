Ο πιο… σιχαμένος οπαδός στον κόσμο είναι γεγονός!

Το Αριζόνα Στέιτ εκτός από καλή ομάδα στο κολεγιακό πρωτάθλημα έχει βρει έναν φοβερό τρόπο να αποσπά την προσοχή των αντιπάλων στις ελεύθερες βολές με τις φιγούρες που βγάζουν πίσω από την κουρτίνα.

Άλλες φορές παριστάνανε τη γέννηση ενός παιδιού (!) άλλες είχε βγει μια γυμνόστηθη, ενώ μια φορά βγήκε ο ίδιος ο Μάικ Φελπς!

Στον τελευταίο αγώνα αυτό που έγινε δεν υπήρχε. Ένας οπαδός, γυμνός από τη μέση και πάνω, κρατούσε ένα βάζο μαγιονέζα και άρχισε να τρώει χορεύοντας! Στη συνέχεια πασάλειψε το σώμα του με μαγιονέζα την ώρα που αντίπαλος εκτελούσε βολές.

Λίγο αργότερα, ένας άλλος έσκασε μύτη ντυμένος... πρωτόγονος με ρόπαλο στο χέρι.

