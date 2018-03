Το Mr. Robot «ξαναχτυπά»: Τελικά τι είναι αληθινό και τι παραίσθηση;

Γράφει η Σοφία Μαυραντζά

Αναφορικά με το στόρι της σειράς, το Mr. Robot ακολουθεί τον Έλιοτ Άλντερσον (Ραμί Μάλεκ), έναν νεαρό προγραμματιστή, ο οποίος εμπλέκεται στις δραστηριότητες της fsociety, μίας οργάνωσης αναρχικών χάκερ, όταν τον στρατολογεί ο μυστηριώδης ηγέτης της (Κρίστιαν Σλέιτερ). Μετά την κυβερνο-επίθεση της fsociety στην πολυεθνική εταιρεία Evil Corp, η 2η σεζόν παρακολουθεί τις συνέπειες της επίθεσης αυτής και αποκαλύπτει την ψευδαίσθηση του ελέγχου.

Αν δεν παρακολουθήσατε τον πρώτο κύκλο, μπορώ να σας βάλω λίγο στο κλίμα: Ο 1ος κύκλος του Mr. Robot, ήταν μία από τις κορυφαίες δραματικές σειρές του 2015 που κέρδισε κοινό και κριτικούς, αλλά και πληθώρα βραβεύσεων. Εκτός από τις Χρυσές Σφαίρες και τις πρόσφατες διακρίσεις στα Peabody Awards, η σειρά έχει λάβει 3 Critics’ Choice Awards (Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά - Ραμί Μάλεκ, Β’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά - Κρίστιαν Σλέιτερ, Καλύτερη Δραματική Σειρά), Writers Guild Award ως καλύτερη νέα σειρά, IPA Satellite Award (Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Σειρά - Κρίστιαν Σλέιτερ), έχει ανακηρυχθεί τηλεοπτικό πρόγραμμα της χρονιάς στα American Film Institute (AFI) Awards, ήταν υποψήφια στα βραβεία Screen Actors Guild κ.ά. Επίσης, διακεκριμένα μέσα όπως ο Guardian ή το Rolling Stone την έχουν εντάξει στη λίστα με τις καλύτερες σειρές του 2015.

Η ώρα για το δεύτερο κύκλο έχει ήδη φτάσει και με… βλέπω στις διακοπές οι υπόλοιποι να είναι για ποτό και εγώ «κολλημένη» στην τηλεόραση. Το Mr. Robot έχει κάνει ήδη πρεμιέρα στο OTE CINEMA 4HD και θα συνεχίζει να προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 23.00.

Έτσι, στον 2ο κύκλο πρωταγωνιστούν ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο SAG Ραμί Μάλεκ (The Pacific), ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Κρίστιαν Σλέιτερ (Nymphomaniac), η Πόρσια Ντάμπλντεϊ (“Her”), η Κάρλι Τσέικιν (“Suburgatory”), ο Μάρτιν Γουόλστρομ (“Simple Simon”), η Γκρέις Γκάμερ (The Newsroom), ο Μάικλ Κρίστοφερ (Ray Donovan) και η Στέφανι Κόρνελιουσεν (Legends of Tomorrow). Στον νέο κύκλο εμφανίζονται επίσης οι Γκρεγκ Ρόμπινσον, Joey Bada$$, Κρις Κονρόι, Σαντρίν Χολτ, Μάικλ Μέιζ, Ντόροθι Φοξ και Λουκ Ρόμπερτσον.

Ο Έλιοτ Άντερσον υποφέρει διαρκώς από κοινωνική αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, γι’ αυτό το λόγο οι σκέψεις του φαίνονται να επηρεάζονται από την παράνοια και τις παραισθήσεις. Τελικά τι είναι αληθινό;