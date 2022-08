Η «Never Give Up» Αντιγόνη Ντρισμπιώτη από το τσιπουράδικο στην κορυφή της Ευρώπης!

Και κάπως έτσι η Ελληνίδα βαδίστρια «έκλεισε» ραντεβού με την ιστορία στο Μόναχο! Σήμερα, Τρίτη 16/8 η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου, το οποίο είναι το πρώτο στο αγώνισμα, 12ο χρυσό της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης και 30ό μετάλλιο στο σύνολο.

Η κούρσα της συγκλονιστική, για όσους την παρακολουθήσαμε από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Ήταν χαμογελαστή σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Έδειχνε ακούραστη μέχρι το 20χιλιόμετρο όπου είχε ήδη ξεπεράσει όλες τις αντιπάλους τις και είχε πάρει προβάδισμα, βάζοντας τις βάσεις για μια τεράστια επιτυχία. Και μετά στα δύο χιλιόμετρα πριν το τέλος όπου είχε ξεκαθαρίσει πως θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, πήρε την ελληνική σημαία και την κρέμασε στους ώμους και έτρεξε τα τελευταία λεπτά της κούρσας που θα θυμάται για πάντα.

Τερμάτισε πρώτη και ξέσπασε σε κλάματα, όχι από λύπη, αλλά από υπερηφάνεια. Βλέποντας πως οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής και οι θυσίες της έπιασαν τόπο και την ανέβασαν στην κορυφή της Ευρώπης. Η αγκαλιά με τον σύζυγό της ακολούθησε και νέα δάκρυα χαράς στην απονομή.

Η ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου έκανε όλους τους Έλληνες να ανατριχιάσουν!

«Never give up» αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της καριέρας της, όπως εύστοχα παρατηρεί και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου που μετά την επιτυχία της έγραψε στο Twitter:

«Ποτέ μην τα παρατάς!

Στα 38 της χρόνια η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη από την Ελλάδα σημειώνει την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της μέχρι στιγμής. Η Ελληνίδα αθλήτρια επικράτησε στα 35χλμ βάδην στο Μόναχο με μεγαλύτερη διαφορά από δύο λεπτά από την 2η, και επίδοση 2:47:00!»

Never give up!



At 38, Antigoni Ntrismpioti ?? takes the biggest victory of her career so far! ✨



The Greek wins the women's 35km race walk title in #Munich2022 by more than two minutes in 2:47:00!#BackToTheRoofs pic.twitter.com/4LCIELGonk