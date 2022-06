Nadal Garros: Μέγας είσαι Ράφα μου και θαυμαστά τα έργα σου!

Βαδίζοντας στα χνάρια της αγαπημένης του Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράφα δεν θα μπορούσε παρά να γράψει ιστορία με την κατάκτηση του 14ου Roland Garros!

Ο 36χρονος αριστερόχειρας Ισπανός ανάγκασε μέχρι και τους διοργανωτές εκτός από το άγαλμα που έχουν στήσει προς τον πολυνίκη του Γαλλικού Όπεν, να υποκλιθούν ξανά στο μεγαλείο του απόλυτου κυρίαρχου στις χωμάτινες επιφάνειες, κάνοντας ένα άκρως κολακευτικό λογοπαίγνιο μετονομάζοντας - σε λεζάντα φωτογραφίας- το τουρνουά σε: «Rafa Garros»!

Ο Ράφα Ναδάλ είναι ανίκητος σε τελικό Roland Garros μετρώντας 14 τίτλους σε 14 τελικούς, ενώ έχει πετύχει 113 νίκες και μόλις 3 ήττες στο Γαλλικό Όπεν και 42-6 σετ!

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ισπανός «Μύθος» κατέκτησε την ίδια χρονιά Αυστραλιανό και Γαλλικό Όπεν, ενώ αυτή ήταν η 3η φορά στην καριέρα του που κατακτά τουλάχιστον δύο Grand Slams μετά το 2008 -Roland Garros και Wimbledon- και το 2010, όποτε κατέκτησε Roland-Garros, Wimbledon και US Open.

Ο GOAT του παγκόσμιου τένις, που πλέον βρίσκεται στο +2 από τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, για 7η φορά στην καριέρα του κέρδισε στον τελικό του Γαλλικού Όπεν χωρίς να χάσει ούτε σετ!

Ενώ η νίκη του κόντρα στον 23χρονο Κάσπερ Ρούουντ με 6-3, 6-3, 6-0 μετά από 2 ώρες και 17 λεπτά είναι η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του μετά τα μόλις 4 χαμένα games από τον Ρότζερ Φέντερερ το 2008 (6-1, 6-3, 6-0)!

