Αποστομωτικός ο επίλογος μιας ονειρικής χρονιάς και ο «Βασιλιάς» ξανά στον «πράσινο» θρόνο του!

Τα… φίνα κορίτσια του Παναθηναϊκού «πέρασαν» από 40 κύματα, αμφισβητήθηκαν, ίσως να έχασαν παρωδικά τον δρόμο τους αλλά ποτέ δεν έχασαν τον στόχο τους που ήταν η επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας και μάλιστα με νταμπλ!

11 χρόνια ήταν πολλά για τον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας στο γυναίκειο βόλεϊ να μείνει χωρίς τίτλο, και η Αθηνά Παπαφωτίου το είπε και το έκανε πράξη, οδήγησε την ομάδα της ξανά στην κατάκτηση πρώτα του Κυπέλλου και τώρα του Πρωταθλήματος. Η «μαέστρος» της ομάδας έχει συνηθίσει να μη μιλάει πολύ παρά μόνο στο τάραφλεξ, και αυτό έκανε και φέτος. Χωρίς φανφάρες και κούφια λόγια πήρε από το χέρι την ομάδα της και την οδήγησε στο νταμπλ. Με «μοίρασμα» από άλλον πλανήτη, ενδεικτικό ότι τέσσερις «πράσινες» σχεδόν σε κάθε ματς ήταν διψήφιες, ακόμη και στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, η Παπαφωτίου με τη γλυκιά της πάσα και το φονικό ένστικτο ήταν η παίκτρια καταλύτης του Παναθηναϊκού.

Ασταμάτητες και σχεδόν αλάνθαστες πάνω στο φιλέ οι Τζένιφερ Κρος και Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου με την εκρηκτική Ναταλία Μεταξά να μπαίνει για να βάλει το δικό της λιθαράκι στην επιτυχία της ομάδας.

Οι Μάρετ Γκρόθουες με την εμπειρία της και τη σοφία της σε επίθεση και άμυνα και η Εύα Χαντάβα με το δυναμισμό και το πάθος της έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό σχεδόν σε κάθε ματς.

MVP του φετινού Παναθηναϊκού είναι αδιαμφισβήτητα η Μανωλίνα Κωνσταντίνου. Η Κύπρια ακραία που επέστρεψε στο «τριφύλλι» για να τελειώσει ότι άρχισε δέκα χρόνια πριν, δηλαδή να σηκώσει Κούπες στην ομάδα που διακρίθηκε η μητέρα της Ρούλα Κατσαμπή, ήταν η παίκτρια βαρόμετρο του Παναθηναϊκού, καθώς «γύρισε» ως διαγώνια στη θέση της Μαργαρίτας Στεπανένκο και με κρύο «αίμα» και κλειστά αυτιά στην άδικη κριτική που δέχτηκε, τα έδωσε όλα!

Για την Πέννυ Ρόγκα τα λόγια είναι «φτωχά». Η εμβληματική αρχηγός που κράτησε τον Παναθηναϊκό στα δύσκολα χρόνια του, δίνοντας όλο της το «είναι» σε κάθε ματς, ιδρώνοντας τη φανέλα με κάθε αντίπαλο, έκανε κατάθεση ψυχής όχι μόνο στους τελικούς αλλά όλη τη χρονιά και απέδειξε πως ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ανώτερο από μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα, είναι φιλοσοφία και με αυτήν την ιδέα, την φανέλα και το DNA έχει μπολιαστεί η Πέννυ Ρόγκα όλα αυτά τα χρόνια, και το φετινό νταμπλ είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών της και των κόπων όλης της ομάδας.

Last but not least που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας ο Αποστόλης Οικονόμου είναι αυτός που αξίζει έστω το… μισό πρωτάθλημα μη πούμε περισσότερο, εκτός φυσικά από το Κύπελλο, καθώς ήταν αυτός ένωσε όλα τα στοιχεία του παζλ ιδανικά, δίνοντας σε όλες τις παίκτριές του ρόλο και ψυχολογία νικητή, με τον Μπράνκο Γκάιτς να παίρνει έτοιμη ομάδα.

Η αποχώρησή του ίσως ήταν το ταρακούνημα που ήθελε να κάνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Τάκης Μαλακατές όταν χάθηκε το πλεονέκτημα έδρας στις «πράσινες» και παραλίγο να αποβεί μοιραία καθώς οι αλλαγές του Μπράνκο Γκάιτς ειδικά στο πρώτο ματς, λίγο έλειψαν να χαρίσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας και οι προσωπικότητες κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό, «κλείνοντας» ιδανικά μια ονειρεμένη σεζόν!

ΥΓ. Για να μη τα λέμε και τα ξαναλέμε και γινόμαστε... κουραστικοί, ο Παναθηναϊκός καθάρισε από τα χρέη του και πλέον ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ σε κάθε άθλημα και με σωστές επιλογές και ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις είναι ικανός να πρωταγωνιστεί για μια ζωή!