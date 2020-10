Μια χαρά τα είπε ο Μπόλονι, το θέμα είναι πόσο θα αντέξει...

Ο Λάζλο Μπόλονι παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου, μίλησε στους δημοσιογράφους και είπε πράγματα αυτονόητα, που ακούστηκαν καλά στα αυτιά μας. Εδειξε την τεράστια εμπειρία του με την ετοιμότητα στις απαντήσεις, αλλά και το χιούμορ, που είχε διάθεση να κάνει.

Ξέραμε, ότι είναι ένας προπονητής, που πρώτα από όλα τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όχι πως θα παίξει η ομάδα και αυτό εμμέσως το παραδέχθηκε τονίζοντας, ότι «ο καλύτερος φίλος του προπονητή είναι το αποτέλεσμα που φέρνει». Σημαντική ήταν και η ομολογία του, ότι τον σόκαρε η έλλειψη εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης των παικτών. Αυτό είπε ο Μπόλονι, που έχει δει όλα τα παιχνίδια της ομάδας. Αυτό, που λέμε οι περισσότεροι είδε ο Μπόλονι. Παίκτες χωρίς αυτοπεποίθηση, αφού όσο δεν κερδίζεις, τόσο χάνεις την εμπιστοσύνη σου, παίκτες, που μέχρι πριν το ματς με τον ΟΦΗ έμπαιναν στο γήπεδο και δεν ήξεραν τι έπαιζαν, δεν υπήρχε πλάνο και αν έβγαινε κάποια ατομική ενέργεια έχει καλώς.

Με αυτή την κουβέντα είναι φανερό, ότι ο Μπόλονι θα προσπαθήσει να το αλλάξει αυτό. Θα μιλήσει πολύ με τους παίκτες, θα δουλέψει πολύ στην ψυχολογία τους, για να μπορούν στο γήπεδο να παίζουν αυτό, που μπορούν. Κάτι, που το βλέπαμε πέρυσι, όταν εκείνη η ομάδα έφθασε το ταβάνι της, που ήταν η τέταρτη θέση.

Τώρα, όσον αφορά τους στόχους και την είσοδο στα play off, που είπε μην σας ξενίζει. Ο Μπόλονι έχει δει την βαθμολογία, που λέει 2 βαθμοί και τον Παναθηναϊκό χωρίς νίκη. Τι θα πει; Λογικό να πει, ότι αρχικά στόχος της ομάδας είναι να παίξει play off. Διότι με την εικόνα, που παρουσιάζει η ομάδα δεν θέλει και πολύ να μην μπει ούτε στα play off. Περιττό να πούμε, ότι αν τη φετινή περίοδο η ομάδα δεν εξασφαλίσει την συμμετοχή της στην Ευρώπη θα μιλάμε για παταγώδη αποτυχία, για ξεφτίλα, αλλά φυσικά κανένας Μπόλονι δεν θα φταίει για αυτό.

Eπίσης το γεγονός, ότι δεν έδωσε υποσχέσεις ο Μπόλονι δείχνει και την εμπειρία του. Διότι όταν υπόσχεσαι κάτι το βρίσκεις μπροστά σου. Για να καταλήξω τα όσα είπε ο Μπόλονι ήταν απόλυτα φυσιολογικά και ποδοσφαιρικά.

Αυτό, που δεν ξέρω είναι, πόσο θα αντέξει. Μέσα σε ένα χρόνο ο Αλαφούζος έχει διώξει δύο προπονητές και δύο τεχνικούς διευθυντές ανεξάρτητα αν για κάποιους ήταν σωστή η απόφαση. Είναι μία πραγματικότητα. Σε ένα χρόνο (Οκτώβριος 2019-Οκτώβριος 2020) έγιναν δύο απολύσεις προπονητών και δύο απολύσεις τεχνικών διευθυντών. Όλα αυτά, από την ημέρα, που ο Αλαφούζος είναι και πάλι ενεργός. Με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω πραγματικά πόσο θα αντέξει ο Μπόλονι. Κανείς δεν ξέρει, διότι στον Παναθηναϊκό του Γιάννη Αλαφούζου κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.

Το μόνο που εύχομαι πραγματικά είναι αυτός ο άνθρωπος να στρώσει την ομάδα, να αρχίσουν να έρχονται οι νίκες, διότι άλλος διασυρμός δεν αντέχεται. Βέβαια αν τα πάει και πολύ καλά ο Μπόλονι υπάρχει και ο κίνδυνος μία ημέρα, ένας… οδηγός να του φέρει μία επιστολή απόλυσης και να φύγει χωρίς να ξέρει τον λόγο. Είπαμε. Σήμερα λιακάδα, αύριο καταιγίδα σε αυτό τον Παναθηναϊκό, αλλά καμία ελπίδα κάποια στιγμή να γίνει κανονικός Παναθηναϊκός με τη σημερινή διοίκηση.

* Για το θέμα, που προέκυψε χθες από την Αμερική θα γράψω αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Το μόνο, που ξέρω είναι, ότι είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον, ο επικεφαλής του γκρουπ επιχειρηματιών Μάρκος Δρακωτός (αποκαλύψαμε το όνομά του χθες) είναι ένας γνωστός επιχειρηματίας στην Αμερική και όχι… φανταστικό πρόσωπο όπως συνέβαινε με πρίγκιπες και πριγκίπισσες και το δεύτερο είναι, ότι ο Αλαφούζος δεν ενδιαφέρεται να πουλήσει την ΠΑΕ. Τα υπόλοιπα στο επόμενο μπλογκ.