Η προχειρότητα, που εξηγεί και την εικόνα του Παναθηναϊκού

Στον Παναθηναϊκό είναι φανερό, ότι δεν τους νοιάζει τι θα κάνει η ομάδα στα play off. Αν τους ένοιαζε δεν θα… θυμόντουσαν μετά την τρίτη αγωνιστική να ζητήσουν από τον Γιόχανσον και τον Ινσούα να παραμείνουν μέχρι το τέλος στην ομάδα.

Κάποια πράγματα είναι τόσο απλά, αρκεί να θέλουμε να τα βλέπουμε και να μην φοβόμαστε να τα πούμε. Ο Παναθηναϊκός μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ παρουσιάζει μία εικόνα ομάδας σε αποσύνθεση . Εγώ βάζω και το ματς με τον ΠΑΟΚ μέσα, αφού κανονικά η ομάδα θα έπρεπε να χάσει με 2, η 3-0 με βάση τις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, αλλά ο Διούδης ήταν σε μεγάλη βραδιά.

Γιατί συμβαίνει όλο αυτό; Διότι πολύ απλά αρκετοί παίκτες ετοιμάζονται να αποχωρήσουν μετά τις 30 Ιουνίου , που λήγει το συμβόλαιό τους, ενώ κάποιοι έφυγαν ήδη και κάποιοι άλλοι έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρουν αν θα παίζουν του χρόνου στην ομάδα, η όχι. Ολο αυτό έχει δημιουργήσει μία αναστάτωσ και βγαίνει στο γήπεδο, παρά τις μεγάλες προσπάθειες του Δώνη και των συνεργατών του να σώσει, ότι σώνεται.

Το Onsports σας αποκάλυψε χθες, ότι στον Παναθηναϊκό θυμήθηκαν τώρα να κάνουν πρόταση σε Γιόχανσον και Ινσούα για παραμονή μέχρι το τέλος των play off. Μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, την ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό και το κράξιμο, που έπεσε από τον Τύπο, θυμήθηκαν να ζητήσουν από τον Σουηδό και τον Αργεντινό να μείνουν στην ομάδα μέχρι το τέλος των play off. Και 7 ημέρες πριν την λήξη των συμβολαίων τους. Σε άλλους, όπως τον Δώνη δεν έκαναν καν την πρόταση να μείνει μέχρι το τέλος των play off.

Aντίθετα με τους δανεικούς και τον Ανουάρ και τον Νάγκι έκαναν προσπάθεια από νωρίς. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι το μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό και κυρίως του Αλαφούζου και του Ρόκα είναι η ομάδα της νέας σεζόν και όχι αυτής, που τελειώνει. Ο Ρόκα, που έφερε Νάγκι και Ανουάρ (και έκανε και προσπάθεια να μείνουν και του χρόνου) έκανε από νωρίς την προσπάθεια να τους κρατήσει μετά τις 30 Ιουνίου, τους Γιόχανσον, Ινσούα, που τους βρήκε και είναι για να φεύγουν τους… θυμήθηκε στις 23 Ιουνίου.

Και μετά συζητάμε και αναρωτιόμαστε, γιατί δεν βγάζει υγεία η ομάδα στο γήπεδο. Πώς να βγάλει, όταν οι παίκτες βλέπουν, ότι φεύγουν και κανείς δεν τους ζητάει να μείνουν μέχρι το τέλος; Η τους το ζητάει, όταν είναι… αργά και λίγες ημέρες πριν την λήξη του συμβολαίου τους. Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι να παρουσιάσεις μία ομάδα ανταγωνιστική στα play off, όπως ήταν στα περισσότερα ντέρμπι στο πρωτάθλημα καλείς ΟΛΟΥΣ τους παίκτες, που λήγουν τα συμβόλαιά τους στις 30 Ιουνίου πριν την πρώτη αγωνιστική και τους λες: «Παιδιά επειδή η ΕΠΟ δεν ξέρει τι της γίνεται και πετάει την καυτή πατάτα στις ομάδες έχουμε πρόβλημα για τα συμβόλαια, που λήγουν στις 30 Ιουνίου. Ανεξάρτητα τι θα γίνει για του χρόνου και αν τα βρούμε, η όχι θα θέλαμε να μείνετε στην ομάδα μέχρι την λήξη των play off». Αυτό δεν έγινε ΠΟΤΕ.

Και έτσι ο κάθε παίκτης ενήργησε κατά το δοκούν. Ο Γιόχανσον για ένα αιμάτωμα δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό, ο Ινσούα κλώτσησε με την μπάλα τον Αθανασακόπουλο και έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας παραμονή του ντέρμπι και εκτός αυτού για τους δύο παίκτες αυτούς ειπώθηκαν και υπονοούμενα (με την ανοχή της ομάδας), για την μη συμμετοχή τους στο ντέρμπι. Οσο για τον Χρήστο Δώνη, που φταίει για όλα τα… κακά, που γίνονται στην ομάδα, τα ακούει κιόλας επειδή κανείς δεν του έχει πει τίποτα, για παραμονή και ετοιμάζεται να αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου.

Με λίγα λόγια θέλω να πω, ότι η διοίκηση άφησε εν γνώσει της την ομάδα από δεξιά μπακ και στόπερ, αφού έγινε και το τρομερό να συμφωνηθεί η πώληση του Νούνες και να φύγει και αυτός μετά τον ΟΦΗ.

Και το γεγονός, ότι ΤΩΡΑ έγινε πρόταση παραμονής σε Γιόχανσον, Ινσούα, δείχνει προχειρότητα και όχι προγραμματισμό. Το «κάνουμε για τα μάτια του κόσμου να μην μας λένε τίποτα και πάμε παρακάτω».