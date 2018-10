Η Ανάσταση της Εθνικής Ελλάδος

Μας αφήνει (ποδοσφαιρικούς) χρόνους ο Σκίμπε, τον ευχαριστούμε για ΟΛΑ ΟΣΑ έκανε για την Εθνική μας (thanks for nothing λέγεται στα αγγλικά, γνωμικό από το οποίο παίρνω χαώδη απόσταση), κυρίως τον ευχαριστούμε που κατάφερε να έχει το ίδιο βλέμμα είτε χάναμε είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε την πρόκριση για το Μουντιάλ, είτε χάναμε την πρόκριση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε έφευγε το τρένο της πρωτιάς στο Nations League είτε χάναμε σχεδόν κάθε πιθανότητα πρωτιάς απέναντι βέβαια σε κολοσσούς, όπως η Εσθονία, η Ουγγαρία και η Φινλανδία.

