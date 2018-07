Ο εμίρης, ο καρμίρης και ο κακομοίρης…

Ο ένας, γνωστός καρμίρης, έλεγε ότι ο Νίκος Παππάς θα πάει στον Ολυμπιακό. Το είχε το αποκλειστικάκι του. Κι ας είναι από τους γνωστούς-αγνώστους της πιάτσας που έχει να συναντηθεί με την είδηση από τότε που υπήρχε το TV MAGIC… Ο άλλος, γνωστός κακομοίρης, ανησυχούσε για τους Έλληνες που θα έχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Λογικό. Όταν 23 χρόνια παίρνεις έστω έναν τίτλο και όταν ο «μισητός» Δημήτρης σε αυτή την εξαετία, έχει κατακτήσει τους 9 από τους 12 εγχώριους τίτλους που διεκδίκησε, πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρεις κάτι ώστε να…. ανησυχήσεις τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Με δέκα Έλληνες πλέον στο ρόστερ, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος Έλληνας πλέι μέικερ (Καλάθης), η κινδυνολογία περί… ελληνικού κορμού ψόφησε, την κλάψαμε και πάμε για άλλα!

Τι μας μένει αφού ξεπετάξαμε τον καρμίρη και τον κακομοίρη. Ο εμίρης. Ο φετινός Παναθηναϊκός λοιπόν, με ένα «τεσσάρι» είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτει ένα ρόστερ αντάξιο των προσδοκιών του κόσμου του και ταυτόχρονα με τεράστιες προοπτικές. Αυτές που πρέπει να ξεδιπλώσει σταδιακά στο παρκέ, ο Τσάβι Πασκουάλ και οι συνεργάτες του ώστε η ομάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες των παικτών της…

Last but not least. Δεν έχω κρύψει ποτέ την αδυναμία στον τύπο που λέγεται Νίκος Παππάς. Ακόμη και τις μέρες που η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων, του είχαν φορτώσει μέχρι και τη Σταύρωση του Χριστού… Θεωρώ τον Παππά πολύ μεγάλο παίκτη. Κυρίως όμως τον γουστάρω γιατί είναι αυθεντικός. Και στα καλά του και στα άσχημα του. Ο Παππάς πήρε από τον Παναθηναϊκό αυτό που ήθελε για να δώσει αυτό που μπορεί. Και θα το δώσει. Κάποιος έγραψε ότι αν ο Καλάθης είναι το μυαλό του Παναθηναϊκού, ο Παππάς πρέπει να είναι η ψυχή του. Αλλά θαρρώ πως αν γράψω κάτι τέτοιο θα τον αδικήσω. Γιατί ο Νίκος δεν είναι μόνο για τα… φουστανελάτα. Είναι και παικτάρα. Μην τα ξαναλέμε…

Ακολούθησε τον Νίκο Συρίγο στο Instagram