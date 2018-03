Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο μπάσκετ & η απονομή του τίτλου στην Formula 1 στην COSMOTE TV

Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV ανήκουν και οι αγώνες ανάδειξης πρωταθλητή στην Formula 1, πρωταθλήτριας χώρας στο τένις και πρώτης θέσης στην stoiximan.gr Basket League. Επιπροσθέτως, παρακολουθούμε παιχνίδια του ΝΒΑ (COSMOTE SPORT 4HD) και σε prime time όπως το Βοστώνη-Σαν Αντόνιο (Παρασκευή 25/11, 20.00), το Φιλαδέλφεια- Κλίβελαντ (Κυριακή 27/11, 20.00) και το Φοίνιξ-Ντένβερ (Κυριακή 27/11, 22.30).

Σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζουν το δράμα του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα Μια Υπέροχη Μέρα με τους Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Τιμ Ρόμπινς και Όλγα Κουριλένκο (Πέμπτη 24/11, 21.00 ζώνη Red Carpet Premieres), η τελευταία ταινία του Τάσου Μπουλμέτη Νοτιάς σε συμπαραγωγή COSMOTE TV (Κυριακή 27/11, 21.00, ζώνη Blockbuster), αλλά και το θρίλερ μυστηρίου Στο Χείλος του Γκρεμού με την βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν και τον Τζόζεφ Φάινς (Δευτέρα 28/11, 21.00, ζώνη Action), ενώ δεν χάνουμε τον εκπληκτικό Πίτερ Σέλερς στο κλασικό Η Εκδίκηση του Ροζ Πάνθηρα (Τετάρτη 30/11, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD προβάλλονται σε Α’ προβολή, ταινίες σπουδαίων σκηνοθετών, όπως ο Νάνι Μορέτι (Η Μητέρα μου, Τετάρτη 30/11, 22.00, ζώνη Ladies First), ο Γούντι Άλεν (Μαγεία στο Σεληνόφως, Σάββατο 26/11, 22.00) και ο Μάικ Λι (Ο κος Τέρνερ, Τρίτη 29/11, 22.00). Στο Village Cinema HD έρχεται το εξαιρετικό Ένα Καλοκαίρι (Mud) με τους βραβευμένους με Όσκαρ Μάθιου Μακόναχι και Ρις Γουίδερσπουν (Δευτέρα 28/11, 21.00).

Απονομή τίτλου στη Formula 1

Για 2η φορά σε τρία χρόνια, οι οδηγοί της Mercedes, Νίκο Ρόσμπεργκ και Λιούις Χάμιλτον διεκδικούν τον τίτλο της σεζόν στη Formula 1, στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Ο Γερμανός προηγείται με 12 βαθμούς, πριν την εκκίνηση στο σιρκουί του Άμπου Ντάμπι. Στο COSMOTE SPORT 5HD, παρακολουθούμε ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD όσα θα γίνουν, από την Παρασκευή 25/11 με τις ελεύθερες δοκιμές (14.50), το Σάββατο 26/11 με τις κατατακτήριες δοκιμές (14.50) και φυσικά την Κυριακή 27/11 τον αγώνα τίτλου στις 14.45.

Ποιος θα μείνει στην κορυφή;

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας, στην stoiximan.gr Basket League μετά την ολοκλήρωση και της 7ης αγωνιστικής, και ως οι μόνες αήττητες, βρίσκονται στο ίδιο παρκέ το Σάββατο 26/11, στις 19.00. Οι συνδρομητές COSMOTE TV έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε όσα γίνουν στο ματς, μέσω του COSMOTE SPORT 4HD, ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD.

Η πέμπτη ευκαιρία της Αργεντινής

Από το 1900 που ξεκίνησε το Davis Cup, δεν υπάρχει άλλη ομάδα εκτός της Αργεντινής, που να έχει φτάσει 4 φορές στον τελικό και να μην έχει σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι Αργεντινοί έχουν φέτος μία ακόμα ευκαιρία να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο τένις. Για να τα καταφέρουν πρέπει να νικήσουν την Κροατία, που κατέκτησε τον τίτλο το 2015, επί των εδαφών της. Οι αγώνες ξεκινούν την Παρασκευή 25/11, με δυο αγώνες μονού (15.00, 17.30), συνεχίζεται το Σάββατο 26/11, με αγώνα διπλού (16.00) και ολοκληρώνεται την Κυριακή 27/11, με δυο ματς μονού (15.00, 17.30) στο COSMOTE SPORT 6HD.

Μια Υπέροχη Μέρα (Α Perfect Day)

Οι Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Τιμ Ρόμπινς και Όλγα Κουριλένκο, πρωταγωνιστούν στη δραματική ταινία του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα, Μια Υπέροχη Μέρα. Με φόντο την εμπόλεμη Βοσνία, δύο εθελοντές, προσπαθούν να βγάλουν ένα πτώμα από ένα πηγάδι, με τη βοήθεια ενός διερμηνέα. Τα πράγματα ωστόσο περιπλέκονται, με την άφιξη μιας γυναίκας που έχει ανεξόφλητους ερωτικούς λογαριασμούς με έναν από τους εθελοντές, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση της αποστολής τους (Πέμπτη 24/11, 21.00,

COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Νοτιάς

O σκηνοθέτης της Πολίτικης Κουζίνας, Τάσος Μπουλμέτης, επιστρέφει με τη δραματική κομεντί Νοτιάς, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV. Η ταινία με τους Μαρία Καλλιμάνη, Γιάννη Νιάρρο, Θέμη Πάνου και μία απολαυστική εμφάνιση από την Ζωζώ Σαπουντζάκη, μας μεταφέρει στην Ελλάδα του ’60 και του ’70 και αφηγείται την ενηλικίωση ενός νέου, του Σταύρου, ο οποίος έχει την ικανότητα να λέει ιστορίες με μοναδικό τρόπο, τις οποίες εμπλουτίζει με μύθους, φανταστικά ταξίδια και όμορφες γυναίκες (Κυριακή 27/11, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster)

Listen to me Marlon

Το εξαιρετικό και υποψήφιο για Emmy ντοκιμαντέρ του Στέβαν Ρίλεϊ, Listen To Me Marlon, για την ζωή του μεγάλου ζεν πρεμιε του κινηματογράφου Μάρλον Μπράντο, έρχεται σε Α’ προβολή στην ζώνη Doc ‘O Clock του COSMOTE CINEMA 2HD. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολυτάραχης ζωής του ηθοποιού, μέσα από ηχητικά ντοκουμέντα, ηχογραφημένα από τον ίδιο (Παρασκευή 25/11, 22.00).

Rectify, 4ος κύκλος (φινάλε)

Ο 4ος και τελευταίος κύκλος του Rectify επιστρέφει στο SundanceTV. Η σειρά ακολουθεί τον Daniel Holden (Άντεν Γιάνγκ), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην ηλικία των 18, για τον βιασμό και τη δολοφονία της αγαπημένης του. Όταν νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ο Daniel αποφυλακίζεται και επιστρέφει στην οικογένειά του, προσπαθώντας να φτιάξει την ζωή του. Το 2015 η σειρά κέρδισε βραβείο Peabody (Κυριακή, 27/11, 23:00).

Mission Critical: Orangutan on the Edge

Το όνομα τους σημαίνει ‘το πρόσωπο του δάσους’ και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο κοντινούς συγγενείς μας. Όμως οι ουρακοτάγκοι παραμένουν για εμάς ένα μυστήριο, ζώντας απομονωμένοι ψηλά στις κορυφές των δέντρων του Βόρνεο και της Σουμάτρα. Καθώς η αποψίλωση και το παράνομο εμπόριο απειλούν την ύπαρξη τους, ο φωτογράφος του National Geographic Tim Laman έχει αναλάβει να αφηγηθεί την ιστορία τους πριν να είναι πολύ αργά (Nat Geo Wild HD, Σάββατο 26/11, 19:00).

Dr. Dee: Alaska Vet

H νέα σειρά του Animal Planet HD Dr. Dee: Alaska Vet, μας συστήνει την κτηνίατρο Dee Thornell, η οποία αναλαμβάνει τη φροντίδα ζώων στο κτηνιατρικό νοσοκομείο της Αλάσκα, ενώ ασχολείται ακόμα και με τη φροντίδα ταράνδων (Δευτέρα 28/11, 22.00).

Doc McStuffins: Pet Hospital

Οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την 6χρονη γιατρό να επικοινωνεί και να θεραπεύει τα λούτρινα παιχνίδια της σε νέα επεισόδια, τα οποία έρχονται την Παρασκευή 25/11 στο Disney Junior (09.10).