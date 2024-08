Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η ασέβεια των Αυστραλών προς την Ελλάδα – Έσβησαν το όνομά της

Το NBL, ήτοι η λίγκα της Αυστραλίας, θέλησε να αναδείξει τη σημασία του αγώνα και να τραβήξει τα βλέμματα των φιλάθλων της χώρας.

Όπως είναι φυσιολογικό, πρόταξαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο παρουσίασαν να πηγαίνει προς το καλάθι, έχοντας απέναντι του τέσσερις Αυστραλούς, οι οποίοι είχαν μικρότερο μέγεθος.

Δυστυχώς, όμως, δεν έμειναν εκεί, καθώς έσβησαν το όνομα «Ελλάδα» και το αντικατέστησαν με το «Giannis», κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, ακόμα στην Αυστραλία.

Μια κίνηση, η οποία λογικά δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τη χώρα μας, αλλά αποτέλεσε ασέβεια προς την Ελλάδα και όλα τα μέλη της Εθνικής και σίγουρα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Η αναμέτρηση Αυστραλία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 (ΕΡΤ1 και LIVE από Onsports.gr), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παίζει το τελευταίο του «χαρτί» για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δεν κρατούν την κατάσταση στα χέρια τους, αλλά για να ελπίζουν θα πρέπει να κερδίσουν τους «Boomers». Υπάρχουν τρία σενάρια για την Εθνική Ελλάδας, ένα εκ των οποίων τις δίνει σίγουρα την πρόκριση στα προημιτελικά και τα άλλα δύο την τρίτη θέση, με την ελπίδα πως θα είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες των τριών ομίλων.

Win and advance ?



Catch the Boomers in action tonight as they take on Greece in a crucial matchup at 9:30pm AEST.



Watch on the Nine Network and Stan Sport ? pic.twitter.com/ZyPHNnXQpA