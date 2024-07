Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο να παίζεις για τη χώρα σου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, αλλά η Εθνική λύγισε από τον Καναδά στην πρεμιέρα της στο τουρνουά μπάσκετ.

Λίγες ώρες μετά τον αγώνα, ο «Giannis» αναφέρθηκε ξανά στη σημασία της παρουσίας στη μεγάλη γιορτή τη αθλητισμού. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο είναι να μπορέσεις να φορέσεις την φανέλα και να παίξεις για την χώρα σου».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει το δεύτερο παιχνίδι του την ερχόμενη Τρίτη (30/7), αντιμετωπίζοντας την Ισπανία.

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country ????? @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO