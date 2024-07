Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποσύρθηκε η Ντιζαρντέν μετά τον σάλο με το βίντεο που μαστιγώνει το άλογό της

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε πριν από τέσσερα χρόνια και δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο στη Βρετανία και στον χώρο της ιππασίας γενικότερα, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Η Σαρλότ Ντιζαρντέν εμφανίζεται να μαστιγώνει το άλογό της κατά τη διάρκεια προπόνησης, με αποτέλεσμα η τρεις φορές Ολυμπιονίκης να αποσυρθεί από τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, δύο μέρες πριν από την έναρξή της.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video - you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO