Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έβαλε τα κλάματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – MVP του τουρνουά ο «Greek Freak»

Ο «Greek Freak» έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στο NBA, ωστόσο η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Εθνική δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο!

Κάπως έτσι, λοιπόν, λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού με την Κροατία στο Προολυμπιακό Τουρνουά του ΣΕΦ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκατσε δίπλα στον πάγκο μόνος του κι έβαλε τα κλάματα.

What it means for Giannis ?#FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA