Κέβιν Ντουράντ: Απόλυτος κυρίαρχος στο Τόκιο - Αναδείχτηκε MVP της Ολυμπιάδας (video)

20.7 PPG | 5.3 RPG | 3.7 APG | ??? Presenting the #Tokyo2020 Men's #Basketball MVP: Kevin Durant from @USABasketball ??

?? Captain America always delivers when it matters the most:



2️⃣0️⃣1️⃣2️⃣ ? Game: 30 PTS

2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣ ? Game: 30 PTS

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ ? Game: 29 PTS#Tokyo2020 #Basketball #Olympics pic.twitter.com/nNcIkIjp80