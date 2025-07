Πέθανε ο Όζι Όζμπορν σε ηλικία 77 ετών

AP Photo/John McCoy

Θρήνο σκόρπισε στην παγκόσμια μουσική σκηνή η είδηση θανάτου του θρύλου της heavy metal, Όζι Όσμπορν, σε ηλικία 76 ετών, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επανένωσή του με στους Black Sabbath και τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία για τους θαυμαστές του στο Villa Park.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε ότι πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη».

«Δεν έχετε ιδέα πώς αισθάνομαι - σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είχε πει ο 77χρονος στο κοινό καθώς εμφανιζόταν από έναν θρόνο στη σκηνή του Villa Park - μια συναυλία που είχε οργανωθεί με εμφανίσεις από μερικά από τα αγαπημένα του συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων των Metallica, των Black Sabbath και των Guns'n'Roses, για την «τελευταία του υπόκλιση».

Ο Όζμπορν υπήρξε πρωτοπόρος της heavy metal με τους Black Sabbath. Το «Iron Man», το «Paranoid», το «War Pigs» και το «Crazy Train» ήταν κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Ο Όζμπορν έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων επιπλοκών από τραυματισμούς που υπέστη μετά από πτώση το 2019. Αφού αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλίες περιοδείας, έκανε μια μοναδική εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ για να κλείσει τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2022.

Ο Όζμπορν εισήχθη στο βρετανικό Music Hall of Fame και στο Rock And Roll Hall Of Fame των ΗΠΑ - δύο φορές και για τις δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης. Έχει επίσης ένα αστέρι στο Hollywood Walk Of Fame - καθώς και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ - ένα Ivor Novello και πέντε βραβεία Grammy από 12 υποψηφιότητες.

Επιπλέον, έλαβε και άλλες τιμητικές διακρίσεις, όπως το βραβείο Godlike Genius του NME και το βραβείο Living Legend του Classic Rock, όλα αυτά τα χρόνια. Ο Όζμπορν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Σάρον και τα παιδιά τους, Aimee, Kelly και Jack, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Jessica και Louis, από τον πρώτο του γάμο με τη Thelma Riley, και εγγόνια.