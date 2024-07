“Our DIME has come!”- Η DPG Digital Media Group αναδείχθηκε ως Digital Publisher of the Year 2024

Onsports Team

Η DPG Digital Media Group , σάρωσε στα DIME Awards 2024, κατακτώντας τον τίτλο Digital Publisher of the Year ενώ το CNN.gr αναδείχθηκε Digital Medium of the Year . Επιπλέον, απέσπασε 21 βραβεία , εκ των οποίων: 2 Platinum , 5 Χρυσά, 8 Ασημένια και 6 Χάλκινα .

Σε μια εντυπωσιακή τελετή, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, στο Μουσείο Οίνου Μάρκου, βραβεύτηκαν για 11η συνεχή χρονιά από την Boussias Communications, οι βέλτιστες πρακτικές στον χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων, παρουσία καταξιωμένων στελεχών από τις σημαντικότερες εταιρείες της ψηφιακής αγοράς.

Συγκεκριμένα, η DPG Digital Media Group απέσπασε τα ακόλουθα βραβεία:

Platinum και Χρυσό βραβείο: Για τον ντοκιμαντέρ «Στείλε όταν φτάσεις (28/2/2023 - ΤΕΜΠΗ)», στην κατηγορία «Best Original Reporting» και για το «Act for Earth», στην κατηγορία «Best ESG Award».

Χρυσό βραβείο: Για το «ΠΕΡΙ ΤΥΦΛΟΤΗΤΟΣ» στην κατηγορία «Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling», για το «Data project» στην κατηγορία «Best Long Form Content» και για το «CNN Insights» στην κατηγορία «Best Outstanding New Project / Product».

Ασημένιο βραβείο: Για το «Η Ελλάδα που χάσαμε στη στάχτη και στη λάσπη» στην κατηγορία «Best Original Reporting», για την «Η «ΑΚΤΟΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ» στην κατηγορία «Best Explanatory Reporting», για το «Ημερολόγιο πολέμου: Όσα έγιναν στην αποστολή του Newsbomb.gr στο Ισραήλ» στην κατηγορία «Best International Reporting, για το «Στείλε όταν φτάσεις (28/2/2023 - ΤΕΜΠΗ)» στην κατηγορία «Best Digital Video Reporting / Storytelling» για το «Ένα λεπτό ευτυχίας» στην κατηγορία «Best Editorial - Best Column», για το «The Black Book Edition powered by Persil» στην κατηγορία «Most Creative Native Advertising Campaign», για το «Μία συνταγή για την πρόληψη by Affidea» στην κατηγορία «Best Use of Video in Native Advertising» και για το «I wish me A Merry XMAS! Celebrate with DUREX» στην κατηγορία «Best Use of Social Media in Native Advertising».

Χάλκινο βραβείο: Για το «H Ελλάδα μικραίνει» στην κατηγορία «Best Explanatory Reporting», για το «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Ελλάδα» στην κατηγορία «Best International Reporting», για το «#aNightToRemember» στην κατηγορία « Best Branded Event by a Digital Publisher», για το «Menopause powered by VICHY. Ζωή χωρίς παύση!» στην κατηγορία «Best Native Advertising Strategy», για το «Every Occasion is a Knorr Inspiration» στην κατηγορία « Most Effective Native Advertising Campaign» και για το «GRWM by Compeed Spots» στην κατηγορία «Best Use of Social Media in Native Advertising».

Η αναγνώριση ως Digital Publisher of the Year, ενισχύει την ηγετική θέση της DPG στη δημιουργία και παροχή ολοκληρωμένων διαφημιστικών λύσεων και στην παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου. Επιπλέον, η διάκριση του CNN.gr ως Digital Medium of the Year ενισχύει την εικόνα του ως κορυφαίο μέσο ενημέρωσης, προσφέροντας συνεχώς υψηλής ποιότητας περιεχόμενο στους αναγνώστες του.