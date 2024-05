Ο κορυφαίος Tim Grover έρχεται στην Ελλάδα!

Onsports Team

WINNING: The Unforgiving Race to Greatness

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024 στο Θέατρο Άλσος

Παρουσιάζει ο Αντώνης Σρόιτερ

“Tim Grover was by my side for 15 years, and knows more than anyone about building winners.” -- Michael Jordan

“Tim Grover is the master of mental toughness.” -- Kobe Bryant

“Top 5 Mindset & Performance Coach in the World” -- USA Today

Τι χρειάζεται για να επιτύχεις απόλυτη πνευματική και σωματική κυριαρχία;

Πώς να είσαι αμείλικτος και να πετυχαίνεις ό,τι επιθυμείς;

Ποια είναι η αλήθεια για τα εμπόδια και τις προσκλήσεις που βρίσκονται ανάμεσα σε εσάς και τους στόχους σας;

Πως θα γίνεται πιο δυνατοί, γρήγοροι και ισχυροί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά;

Πώς γίνονται καλύτεροι ακόμα και οι καλύτεροι… και πώς μπορείς κι εσύ;

Όλες οι επαναστατικές μέθοδοι και τα μυστικά της αυτοβελτίωσης του Tim Grover έρχονται στο Θέατρο Άλσος την Δευτέρα 8 Ιουλίου για μια συνάντηση - εμπειρία με θέμα τον διαρκή ασταμάτητο αγώνα προς το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής!

Ο Tim Grover ταξιδεύοντας διαρκώς σε όλο τον κόσμο, μετρά περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας ως coach και γνωρίζει πολύ καλά το success story. Οι παρουσιάσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σχεδιαστεί ειδικά για όλους εκείνους που είτε θέλουν να κατακτήσουν την επιτυχία και να φτάσουν στην κορυφή, είτε επιδιώκουν να κατανοήσουν τη νοοτροπία των αρίστων και να οδηγηθούν στο ανώτατο επίπεδο και φυσικά να συνεχίσουν να θέτουν υψηλότερους στόχους και να γίνουν καλύτεροι σε οτιδήποτε κάνουν.

Ο Tim Grover έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη σπουδαία δουλειά του με κορυφαίους πρωταθλητές, όπως οι Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwyane Wade και εκατοντάδες άλλους αθλητές NFL, MLB, NBA και Ολυμπιακών Αγώνων.

Άμεσος, αμείλικτος και απόλυτα ειλικρινής με τους συνεργάτες του ξεχώρισε έχοντας την πεποίθηση ότι το “χτίσιμο” ενός σκληρού χαρακτήρα δίνει μεγάλη ώθηση για την κατάκτηση της επιτυχίας.

Το μότο του: Αντέχεις να αλλάξεις επίπεδο και να γίνεις ασταμάτητος;

Ο Grover σήμερα είναι ο ιδιοκτήτης του “Attack Athletics Gym”, ενός γυμναστηρίου που κόστισε 1.5 εκατ. δολάρια για να χτιστεί το 2007 και έχει έκταση 60 στρεμμάτων! Στο εσωτερικό του υπάρχει αίθουσα 10.000 τετραγωνικών γεμάτη με βάρη, τέσσερα γήπεδα διαστάσεων ΝΒΑ και άλλο ένα χωρητικότητας 1000 θεατών.

Έχει εκδώσει 3 πολύ επιτυχημένα βιβλία τα οποίο ωστόσο δεν κυκλοφορούν στην ελληνική:

Relentless: From Good to Great to unstoppable

Winning: The Unforgiving Race to Greatness

Jump attack: The Formula for Explosive Athletic Performance and Training Like the Pros

Ο κορυφαίος Tim Grover στο Θέατρο Άλσος - Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

Λίγα λόγια για τη SELF MOTIVATION

Με στόχο την ανάδειξη της αυτοβελτίωσης και το ταξίδι της αυτογνωσίας, οι ιδρυτές της SELF MOTIVATION, συνεχίζουν το όραμα τους με τη διοργάνωση του δεύτερου διεθνών προδιαγραφών event στην Ελλάδα, κάνοντας ένα τολμηρό βήμα προς την υλοποίηση νέων δράσεων σχετικά με την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Κάνοντας την αρχή με προσκεκλημένο τον Robin Sharma, συνεχίζουν με τον Tim Grover και προετοιμάζοντας ακόμα μεγαλύτερα events, η SELF MOTIVATION ιδρύθηκε με στόχο να μας εμπνεύσει ότι όλα μπορούν να συμβούν όταν η ανθρώπινη θέληση είναι η μεγαλύτερη δύναμη.

Your Will Is Your Power!

Πληροφορίες:

Θέατρο ΑΛΣΟΣ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ.: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης 20:30 / Ώρα προσέλευσης 19:30

Προπώληση: https://www.more.com/seminar/tim-grover-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου