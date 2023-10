Ο «Αλχημιστής» του Πάουλο Κοέλιο γίνεται ταινία

Onsports Team

Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει… ακόμα και ταινία, θα μπορούσαμε να πούμε στην περίπτωση του Πάουλο Κοέλιο ο οποίος θα δει τον Αλχημιστή του να παίρνει σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη.



Την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου έχει αναλάβει η Legendary Entertainment με την TriStar, ενώ το σενάριο διασκευάζει ο βραβευμένος με BAFTA και Tony, Βρετανός σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, Τζακ Θρον της Enola Holmes, του Wonder, του θεατρικού Harry Poter and Cursed Child, κ.ά.



Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter η ταινία βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες για τη μεταφορά του best seller βιβλίου στην οθόνη, οι οποίες κατέληξαν σε ναυάγιο.

Μετά την αρχική επιτυχία του βιβλίου, η Warner Brothers αγόρασε τα δικαιώματα προσαρμογής, αλλά ο Κοέλιο που είχε την τελευταία λέξη στο σενάριο ήταν δυσαρεστημένος με τα προσχέδια. Πιο πρόσφατα, τα Westbrook Studios των Will Smith και Jada Pinkett-Smith απέκτησαν τα δικαιώματα, αλλά η ταινία απέτυχε να υλοποιηθεί. Το βιβλίο έχει προηγουμένως γίνει θεατρικό έργο και graphic novel, ενώ έχει αποτελέσει έμπνευση για ένα concept άλμπουμ με τις ευλογίες του Βραζιλιάνου συγγραφέα.

