Κόλαφος το βιβλίο Πομπέο για Ερντογάν: Οι εκνευρισμοί, τα τηλεφωνήματα και η καχυποψία

Μεγάλο εκνευρισμό στην κυβέρνηση της Τουρκίας, έχει προκαλέσει το βιβλίο του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τίτλο «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love», στο οποίος μεταφέρει μέσα από την «κλειδαρότρυπα» άγνωστα περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν τις λεπτές ισορροπίες στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Το βιβλίο που αποκαλύπτει την γύμνια του «Ερντογάν», ενώ μέσα σε αυτό γίνονται αναφορές για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις καθώς και στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Μάικ Πομπέο προχωρά μέσω των σελίδων του βιβλίου του σε σκληρές εκφράσεις για το καθεστώς Ερντογάν. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα κατά το οποίο αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Άγκυρα το 2017, ως τότε διευθυντής της CIA. Το ταξίδι αυτό έγινε ένα χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 και όπως αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος τον ανάγκασε να δει ένα τρίωρο βίντεο, το οποίο όπως λέει έθεσε σε κίνδυνο την ψυχική του υγεία.

