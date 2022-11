Το Save your Hood γιόρτασε τα 2α του γενέθλια!

Onsports Team

Αγκαλιάστηκαν, γέλασαν ενώθηκαν σε μια και μοναδική, με μια υπόσχεση, βουτηγμένη μέσα στα δάκρυα συγκίνησης και χαράς. Να συνεχίσουν να δρούν με το ίδιο πάθος και την ίδια στοργή για το καλό του περιβάλλοντός μας, αλλά και των συνανθρώπων μας.

Για τους αριθμούς, μάζεψαν 16,380 λίτρα σκουπιδιών σε 4 σημεία θέας, ενώ 5,800 λίτρα οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση με την συνδρομή της VIPA και 2,100 λίτρα μπάζα απομακρύνθηκαν με τη συμβολή της διοίκησης του Αττικού Άλσους και του Δήμου Αθηναίων.

Μαζί, την εθελοντική δύναμη ενίσχυσαν μέλη του Connect Your City, της Εναλεία, της «Δράσης στη Γειτονιά» και του YOKE the brand. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος από την «Ο Άλλος Άνθρωπος» μαγείρεψε για όλους τους εθελοντές με τρομερό μεράκι και χαμόγελο ζεστό φαγητό. Μετά τις δράσεις καθαρισμού ακολούθησαν ενδιαφέροντα βιωματικά workshops για μικρούς και μεγάλους από την Ecogeneia: Zero Waste & Low Impact in Greece και της καταπληκτικής Ερευνητικής παιδαγωγικής ομάδας " Σείριο, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούσαν εργαστήρια reuse και repurpose από εθελοντές του Save Your Hood.

Ο εμπνευστής του “Save Your Hood” Βασίλης Σφακιανόπουλος δήλωσε:

«Το Save Your Hood ΔΕΝ είναι άλλη μια Περιβαλλοντική οργάνωση. Είναι μια συλλογική υπόθεση αυστηρώς προσωπική. Είναι μια οικογένεια φίλων που ο ένας εμπνέει τον άλλον, χωρίς διακρίσεις ή χρώματα. Μια οικογένεια που κινείται αποφασιστικά ενωμένη προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Που προσφέρει, βοηθά και στηρίζει ο ένας τον άλλον.

Που πάνω απο όλα ξέρει να περνάει καλά, να αγαπά, και να χαμογελά!

Ευχαριστώ από καρδιάς προσωπικά για αυτό το συνεχιζόμενο υπέροχο και πανέμορφο ταξίδι κάθε συντονιστή/τρια, κάθε εθελοντή που έχει αφιερώσει έστω και 5 λεπτά σε αυτό που ονομάζουμε "Σώσε τη γειτονιά σου".

Το κίνημα αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι του».