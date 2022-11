Κρυπτονομίσματα: Βουτιά για το Bitcoin – Τι αλλάζει με το deal μεταξύ Binance και FTX

Το πρωί της Τετάρτης 9/11 το κλίμα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει νευρικό, αν και με πιο μετριασμένες απώλειες. Συγκεκριμένα, το bitcoin σημείωσε απώλειες 1% στα 18.400 δολάρια

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Τρίτης το bitcoin έφτασε να χάνει πάνω από 11% φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 17.300 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο του από τον Νοέμβριο του 2020, ενώ ανάλογες απώλειες σημείωσε και το ether, που έφτασε να πέφτει έως και τα επίπεδα των 1.228,89 δολαρίων, με συνολικές απώλειες σχεδόν 18% από το πρωί της Τρίτης.

Επιχείρηση «διάσωσης» για την FTX

Πριν από λίγες ημέρες, το διαδίκτυο γέμισε με δημοσιεύματα που ήθελαν την Binance να πουλάει 530 εκατ. δολάρια σε FTT, δηλαδή το token του FTX. Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, CEO της FTX.com επιχείρησε να καθησυχάσει την αγορά σημειώνοντας ότι είχαν κυκλοφορήσει «αβάσιμες φήμες» και ότι το ανταλλακτήριο διατηρεί ελεγμένα οικονομικά στοιχεία.

Την Τρίτη, ο CEO της Binance ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά της FTX.com – με μη δεσμευτική δήλωση προθέσεων (non-binding LOI) - με στόχο «την αποκατάσταση των προβλημάτων ρευστότητας» της τελευταίας και σύμφωνα με το Bloomberg, η απόφαση αναμένεται να αναμορφώσει συνολικά την αγορά των κρυπτονομισμάτων, ύψους άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

Ειδικότερα, ο CEO του Binance, Τσανπένγκ Ζάο, ανέφερε σε tweet του χθες, Τρίτη, ότι το FTX βρέθηκε αντιμέτωπο με «σημαντική απώλεια ρευστότητας» και «ζήτησε τη βοήθειά μας».

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.

