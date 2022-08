Onsports Team

Την πρώτη βδομάδα έγινε χαμός που δεν έπαιξε, αυτή τη φορά άρχισε η γκρίνια που είναι ίδιος με του GOT. Ε και;

Τελικά ήταν νομοτελειακό το ότι θα κολλούσαμε με το House of the Dragon, την prequel σειρά του Game of Thrones καθώς μετράμε μόλις δύο επεισόδια και το κλίμα γύρω από το Σιδηρούν θρόνο μυρίζει ήδη μπαρούτι.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr